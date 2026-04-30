Özgür Özel'den "Küresel Sumud Filosu" Açıklaması: "İsrail Yönetiminin; Filoya Uluslararası Sularda Müdahale Etmesi Açık Bir Haydutluktur"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahale etmesine ilişkin olarak, "Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud filosu, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. İsrail yönetiminin; ekmek taşıyan, ilaç taşıyan, dayanışma taşıyan bu filoya uluslararası sularda müdahale etmesi, hukuksuzluğun da ötesinde açık bir haydutluktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özel, şunları kaydetti:

"Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. İsrail yönetiminin; ekmek taşıyan, ilaç taşıyan, dayanışma taşıyan bu filoya uluslararası sularda müdahale etmesi, hukuksuzluğun da ötesinde açık bir haydutluktur. Dünya, bu pervasız saldırı karşısında susmamalı; uluslararası hukuk, insanlık onuru ve vicdan adına ortak tepki göstermelidir."

Biz, içinde 20 Türk vatandaşımızın da bulunduğu Sumud filosunun yanında olmaya; soykırımcı İsrail yönetimini lanetlemeye cesaretle devam edeceğiz. Vicdan sahibi milletimize sesleniyorum: Netanyahu'ya 'Savaş kahramanı' diyen Donald Trump'ın kurduğu sözde barış masasına, İsrail yönetimiyle birlikte oturan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının; bugün Filistin'in yanında olduğunu söylemesi riyakarlıktır, samimiyetsizliktir. Bu ikircikli tutumun artık inandırıcılığı kalmamıştır. Soykırımcılarla aynı masada oturmanın utancını kimse bu millete yaşatamaz."

