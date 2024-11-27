Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir'i Kabul Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir ve yönetim kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti. Ziyarette Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir'i kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Nehir başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya eşlik etti.