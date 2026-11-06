Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel, 16 gündür tutuklu gazeteci İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel, 16 gündür tutuklu gazeteci İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 16 gündür Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan BirGün muhabiri İsmail Arı'yı ziyaret etti. Özel, Arı'nın sağlık durumunun iyi ve moralinin yüksek olduğunu, gazetecilik yapmaya devam edeceğini söylediğini aktardı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 16 gündür Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı ziyaret etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 16 gündür Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı ziyaret etti. Özel, ziyaretine ilişkin BirGün gazetesine yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bir kez daha cezaevinde ziyaret ettim. Sağlık durumu iyi, morali yüksek" dedi.

Arı'nın kendisine, "Gazetecilik yaptığım için buradayım. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim" dediğini aktaran Özel, "19 Kasım'daki duruşmasına tüm meslektaşlarını ve tüm dostlarını bekliyor" ifadesini kullandı.

Özel, "Arı, dönemin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e cevap hakkını kullandırmak istemişti. Eğer bu tutukluluk normal görülüyorsa Türkiye'deki tüm hukuk fakültelerinin ve iletişim fakültelerinin kapatılması lazım. O düzeyde bir adaletsizlikle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Özel İsmail Arı ile yaptığı görüşmede, Mustafa Balcı, Murat Ağırel, Şaban Sevinç, İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Tuğba Tekerek ve diğer gazetecilerin yaşadıkları adaletsizliklerin de gündeme geldiğini belirterek, "Tuhaf tutukluluklar ülkesi gibi bir çalışmanın yapılabileceği üzerine sohbet ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler

Yine hatipliğini konuşturdu! Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Aras Bulut İynemli'nin yeni tarzı Mehmet Günsür'a benzetildi

Ünlü oyuncunun yeni tarzı şaşırttı! Herkes aynı isme benzetti
Rojda Demirer'in çikolata işi şaşırttı! Bir kutusu 4 bin 125 TL

Ünlü oyuncu bu sektörde yer alıyor! Fiyatlar dudak uçuklattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'a Sergen Yalçın'dan büyük şok! 'Alarmları kurduk' demişti

Böyle gülüyordu! Aldığı haberle yıkıldı
Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam35

Milyonları ilgilendiren zam! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor29

Fiyatlar çakıldı, bir indirim daha geliyor
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, camide hayır simidi dağıtıldı13

Tutuklama sonrası camide olay görüntü
Bakan Gürlek'ten çarpıcı çıkış: Adliyenin kapısından giren herkes eşittir

Adliyedeki bu görüntülerden sonra Gürlek'ten çarpıcı çıkış
İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye'ye saldırırsak savaş çıkar

Canlı yayına damga vuran savaş uyarısı: İsrail eğer bunu yaparsa...
Japonya'da 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri durdu

Yok böyle kriz! Binlerce şubede işlemler durdu