Haber : Bakan Özer, Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı - Detay - Haberler

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Bakan Özer, Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı - Detay

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tören alanına gelmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki protokol İstiklal Marşı okunması Konser Sinevizyon gösterimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki Prof. Dr.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tören alanına gelmesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki protokol

İstiklal Marşı okunması

Konser

Sinevizyon gösterimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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