Bakan Özer, Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı - Detay Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tören alanına gelmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki protokol İstiklal Marşı okunması Konser Sinevizyon gösterimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki Prof. Dr. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tören alanına gelmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki protokol İstiklal Marşı okunması Konser Sinevizyon gösterimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Güncel AA / Ali Haydar Akkuş Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Özer, Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı - Detay - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.