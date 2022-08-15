Bakan Özer, Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı - Detay
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tören alanına gelmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki protokol İstiklal Marşı okunması Konser Sinevizyon gösterimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki Prof. Dr.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tören alanına gelmesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki protokol
İstiklal Marşı okunması
Konser
Sinevizyon gösterimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.
AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel