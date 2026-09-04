Haberler

Akyazı'da Özel Halk Otobüsü ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı

Akyazı'da Özel Halk Otobüsü ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Küçücek-Akyazı yolunda meydana geldi. Küçücek-Adapazarı seferini yapan 54 J 2061 plakalı özel halk otobüsü ile 07 CFP 703 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor Richarlison'un başını yaktı

Richarlison'un başını Trabzonspor yaktı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Taçtan ofsayt verildi

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Driftli eğlence pahalıya patladı! Yarım milyondan fazla para cezası ve ehliyete 5 yıl el koyma

Bu cezayla bırakın trafiğe çıkmayı, direksiyon başına oturamayacak
Filipinler'de Başkan Yardımcısı Duterte'ye tutuklama emri

2028'in güçlü adayına tutuklama emri! Suçlama çok ağır
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısına bak sen! Skandal görüntüler ortaya çıktı
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza

İhmal pahalıya patladı! Ünlü döner zincirine ceza