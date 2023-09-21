Özel Halk Otobüsleri, Ankara'da İndirimli ve Ücretsiz Kart Sahiplerini Taşımıyor.

Özel Halk Otobüsleri Birliği, bugün itibariyle artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara’da indirimli ve ücretsiz kart sahiplerini taşımama kararı aldı. Bir otobüs şoförü ile tartışma yaşayan 65 yaş üstü yolcu Murat Ergenekon “Arabaya binmek istedim fakat beni almadı. Ben de gidip bizzat Büyükşehir Belediyesine şikayet edeceğim. İstediğini yapmakta serbestsin bize kimsenin gücü yetmez, dedi” sözleri ile yaşadıklarını aktardı. Bu durumun onur kırıcı olduğunu söyleyen bir kadın da “15-20 dakikayı geçti ben belediye (otobüsü) bekliyorum şu anda halk otobüsü almadığı için hiç o tarafa geçmiyorum. Artık gurur meselesi insan da çekiniyor, gururumuza dokunuyor, onun için de ‘in aşağı’ demesi, ben onu da duymak istemiyorum” dedi.

Haber : MERVE GÜVEN - Kamera: DURSUN ALKAYA

Özel Halk Otobüsleri Birliği, bugün itibariyle artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da indirimli ve ücretsiz kart sahiplerini taşımama kararı aldı. Bir otobüs şoförü ile tartışma yaşayan 65 yaş üstü yolcu Murat Ergenekon "Arabaya binmek istedim fakat beni almadı. Ben de gidip bizzat Büyükşehir Belediyesine şikayet edeceğim. İstediğini yapmakta serbestsin bize kimsenin gücü yetmez, dedi" sözleri ile yaşadıklarını aktardı. Bu durumun onur kırıcı olduğunu söyleyen bir kadın da "15-20 dakikayı geçti ben belediye (otobüsü) bekliyorum şu anda halk otobüsü almadığı için hiç o tarafa geçmiyorum. Artık gurur meselesi insan da çekiniyor, gururumuza dokunuyor, onun için de 'in aşağı' demesi, ben onu da duymak istemiyorum" dedi.

Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek bugünden itibaren Ankara'da 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullandığı ücretsiz toplu taşıma hizmetini sonlandırdı. Bu kararı uygulayan birçok otobüs şoförü nedeniyle yurttaşların çoğu mağdur oldu, özel halk otobüslerini kullanamadı. Bu uygulamadan muzdarip olan indirimli ya da ücretsiz ulaşım kartı kullanan Ankaralılar yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

65 yaş üstü ücretsiz taşıma kartına sahip olduğu için 06 HO 1197 plakalı otobüs şoförü tarafından araca alınmayan Murat Ergenekon isimli adam şunları dile getirdi:

"GİDİP BİZZAT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ŞİKAYET EDECEĞİM"

"Arabaya binmek istedim fakat beni almadı. Ben de gidip bizzat Büyükşehir Belediyesine şikayet edeceğim. İstediğini yapmakta serbestsin bize kimsenin gücü yetmez, dedi. Ben UKOME kararına uymak zorundasınız dedim, biz hiçbir kararı dinlemiyorum bana kimsenin gücü yetmez dedi."

Engelli kartına sahip Mustafa Karakurt da yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı:

"OTOBÜSE BİNDİM KABUL ETMİYORUZ DEDİ, TEKRAR İNDİRDİLER"

"Otobüse bindim kabul etmiyoruz dedi, tekrar indirdiler beni. (Tepki) gösterdim de onu belediyeyle konuşun dediler. Gerekçesini söylemedi, gidin belediyeyle konuşun, bilgi alın dediler. Bütün yaşlılar, yolcular geri inmek zorunda kaldı, yarım saat araba bekledik. Yanlış bir karar, ben engelliyim, engelli olduğum halde otobüse binemezsem akciğer nakli oldum, bir şey olsa başıma sorumlusu kim? Belediyenin bunun önlemini alması lazım. (Şikayet edebileceğini) duymadım, öyle bir şey varsa bildireceğim tabii ki."

"ŞİMDİ BU BELEDİYE AK PARTİLİ OLSAYDI BÖYLE OLMAZDI. SIRF MANSUR YAVAŞ'A ŞEY YAPIYORLAR, CHP'Lİ DİYE"

Özel halk otobüslerinin yeni uygulamasından mağdur olan Dursun Yaşar da "Sabah Sokullu'dan aldılar, Kızılay'a gelirken de aldılar, şimdi almadılar, kimi alıyor kimi almıyor. 65'i almıyoruz diye almıyorlar, ne tepki göstereceğim. Yanlış, yazık değil mi şu insanlara. Şimdi bu belediye AK Partili olsaydı böyle olmazdı. Sırf Mansur Yavaş'a şey yapıyorlar, CHP'li diye" dedi.

Rencide olmamak için belediye otobüsü beklediğini ifade eden kadın da şunları söyledi:

"GURURUMUZA DOKUNUYOR, 'İN AŞAĞI' DEMESİ BEN ONU DA DUYMAK İSTEMİYORUM"

"Ben halk otobüsü kalktı dediler belediyeye bindim, buradan da beyefendileri indiriyorlardı, binemezsiniz, artık bundan sonra binilmeyecek dedi. Ben Dikmen'den binerken de beyefendiler biniyordu, artık bundan sonra binmeyeceksiniz dedi. Belki onların da kendine göre haklı bir yeri vardır, bize de belli bir ücret koysunlar, biz de bedava binelim demiyoruz. Senelik bir ücret koysunlar ona göre biz mağdur olmayalım, onlar da mağdur olmasın. Biz vermeyiz demiyoruz, tabii ki onlar da haklı olabilir ama kendi açısından ama biraz belediye yardımcı olsun biraz da biz yardımcı olalım onlar da belki kabul ederler. 15-20 dakikayı geçti ben belediye bekliyorum şu anda halk otobüsü almadığı için hiç o tarafa geçmiyorum. Artık gurur meselesi insan da çekiniyor, gururumuza dokunuyor, onun için de 'in aşağı' demesi, ben onu da duymak istemiyorum."

MANSUR YAVAŞ: "PLAKALARIN 153 HATTINA BİLDİRİLMESİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu sabah X (Twitter) hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego'nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL'ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır.

Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu'nun 62.maddesine aykırı olarak Ego'nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."