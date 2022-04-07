ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- Türk lirasıyla yapılan ticaret hacmi yılın ilk çeyreğinde 70 milyar liraya dayandı

Türkiye'nin Türk lirasıyla gerçekleştirdiği ihracat, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,8 artarak 24,9 milyar lira oldu

Martta da Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,9 artış göstererek 9 milyar 303 milyon liraya ulaştı

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Gen bankasındaki tohumlar tarımda yerli ve milli üretimin güvencesi

TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan Kızılcı:

"Türkiye Tohum Gen Bankası dediğimiz Ankara'daki gen bankasında yaklaşık 59 bin örnek bulunuyor. İzmir'deki tohum gen bankasında daha çok sebze ağırlıklı ürünlerimizi saklıyoruz. Bu iki gen bankamızda yaklaşık 119 bin örnek var"

"Yerli tohumunuzun olması genetik kaynağınıza bağlı. Türkiye bilgi birikimi ve altyapısıyla kendi çeşitlerini üreten ülke konumunda"

(Mustafa Çalkaya/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TOBB ETÜ Garaj'da yeni nesil elektrikli motor üretildi

Gibrin Robotik Otomasyon Yazılım Ltd. Şti. Kurucusu ve Genel Müdürü Berkant Erol:

"Yeni nesil (doğru akımla çalışan) motorlar tamamen dijital, yazılımla kontrol edilebiliyor. Bu motorlar yüzde 90'ın üstünde verimle çalışabiliyor"

"Hedefimiz yerli piyasaya, ardından da küresel piyasalara açılmak. En büyük hedeflerimizden biri ihracat yapabilmek"

(Erhan Cihan Ünal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Bankalar, teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyor

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce:

"Bizim yakından takip ettiğimiz ana teknolojik gelişimler yapay zeka ve ileri analitik, blockchain ve 5G"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz:

"Önümüzdeki dönemde bankacılık sektöründe farklı oyuncuların teknolojik altyapı olanaklarına ve ölçeklerine göre farklı pozisyonlanmalara geçmelerini görebiliriz"

(Murat Birinci/İstanbul)

5- Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi yarın açılacak

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek, pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş 800'e yakın eserin sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyor

Müze, selatin camilerinin ana kubbelerinin tavana yansıtıldığı bölüm, İslam medeniyetinin suya atfettiği mana ab-ı hayat enstalasyonu, müziğin iyileştiren gücünün anlatıldığı ses istasyonları, Kur'an-ı Kerimlerin yer aldığı bölümlerde kullanılan ultrasonik hoparlör teknolojisiyle dikkati çekiyor

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız:

"Milli Saraylar olarak burada teknoloji ile tarihi mirasımızı bir araya getirecek bir köprü kurma fırsatı bulduk"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Millet Kütüphanesi ara tatilde bilim ve teknoloji meraklısı çocukları bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde TÜBİTAK tarafından kurulan Bilim ve Teknoloji Atölyeleri, ara tatilde 5-17 yaş grubu çocuklara yönelik bilim ve teknoloji etkinlikleri düzenleyecek

Etkinliklerle çocukların bilimsel kavramları keşfetmeleri, günlük hayatta karşılaştıkları basit problemlere yönelik çözüm geliştirebilmeleri ve üretim tecrübesi kazanmaları hedefleniyor

(Mümin Altaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- 30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca geliştirilen tanı kiti, 30 dakika ve altında sonuç vererek, virüsün hızlı şekilde tespitini sağlayacak

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan:

"Kitimizin diğer kitlere göre duyarlılık, tüm cihazlarda çalışabilme ve farklı varyantların tamamında tanı yapabilme gibi bazı özellikleri var. Bu noktalarda sahadaki bazı kitlerden ayrılıyor"

(Elif Küçük/İstanbul/Ahmet Sertan Usul/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel