ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 MAYIS 2023

Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyorTürk Havacılık ve Uzay Sanayii, 6 ülkeye ANKA, 2 ülkeye AKSUNGUR, 3 ülkeye ATAK helikopteri, 2 ülkeye HÜRKUŞ, 1 ülkeye ŞİMŞEK satışı gerçekleştirdi, teslimatlardan bir kısmı tamamlandıŞirket, şu ana kadar Filipinler'e 4 ATAK, Kazakistan'a...

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 6 ülkeye ANKA, 2 ülkeye AKSUNGUR, 3 ülkeye ATAK helikopteri, 2 ülkeye HÜRKUŞ, 1 ülkeye ŞİMŞEK satışı gerçekleştirdi, teslimatlardan bir kısmı tamamlandı

Şirket, şu ana kadar Filipinler'e 4 ATAK, Kazakistan'a 3 ANKA, Kırgızistan'a 2 AKSUNGUR, Çad'a 3 HÜRKUŞ ve 2 ANKA, Nijer'e 2 HÜRKUŞ, Tunus'a 5 ANKA teslim etti

TUSAŞ, söz konusu platformlarla bu yıl 2 milyar dolarlık yeni satış yapmayı, diğer sözleşmelerle birlikte yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni kontrata imza atmayı hedefliyor

(Göksel Yıldırım/Langkawi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İİT Tahkim Merkezi, uluslararası ticaretin kurallarını yeniden belirlemek için kolları sıvadı

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Macid Mamduh Kamel:

"Artık bizim de kendi uluslararası ticaret kurallarımızı belirlememizin zamanı gelmiştir. Bu kuralların belirlenmesinde tabii ki Batı'nın koyduğu yerleşmiş kurallar dikkate alınacak ve Batı ile mümkün mertebe işbirliği yapılacaktır"

"Uluslararası ticarete yön veren hukuki metinlerin hazırlanmasında İİT de daha etkili bir aktör olacaktır"

"Tahkim Merkezimiz hem ticari ihtilafları hem de yatırım uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmayı hedefliyor"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 4 ayda 800 milyon dolara dayandı

Ocak-Nisan 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı yüzde 600'ün üzerinde artış kaydetti

Halı sektörü, 4 ayda Suudi Arabistan'a 109 milyon 473 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Mevlana Müzesi'ni 5 ayda 1 milyon 200 bin ziyaretçi gezdi

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar:

"Geçen yıl yaklaşık 3 milyon 850 bin kişinin geldiği Mevlana Müzesi'ni bu yılın başından itibaren yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etmiştir. Bu sene, geçen yılki rakamın daha da ötesine geçileceğini tahmin ediyoruz"

(Savaş Güler/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'tan "şartlı devam" kararı

"Haziranda seçimli genel kurul yapacağız. Eğer orada mali katkı verecek arkadaşlarımızı yönetime katarsak, o zaman ben devam ederim. Aksi takdirde devam etmem mümkün değil"

"İlk devreyi 7 puanla tamamlayan bir takımın ligde kalmasının tarihte örneği yok"

"Daha iyisini yapacak varsa buyursun gelsin"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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