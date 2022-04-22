ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Adalet Bakanlığı Türkiye'nin "Suç Atlası"nı hazırladı

Buna göre, 2021'de Türk Ceza Kanunu uyarınca açılan davalarda "vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" 62 ilde, "mal varlığına karşı işlenen suçlar" 19 ilde ilk sırada yer aldı

Özel kanunlar kapsamında Samsun, Trabzon, Rize, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da en çok "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a", Ankara'da en çok "Vergi Usul Kanunu'na", İstanbul'da da en çok "Çek Kanunu'na" muhalefetten dava açıldı

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- Meteorolojik afet raporunda listenin başına "fırtına" yerleşti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Türkiye Meteorolojik Afetler Değerlendirmesi (2010-2021)" raporuna göre, son 12 yılda "fırtına", "şiddetli yağış ve sel" ile "dolu" en sık görülen afetlerin başında geldi

Rapora göre, 2010-2021 yıllarında 2021 en fazla afetin yaşandığı yıl olurken en fazla yaşanan afet olan "fırtına" 12 yılda toplam 2 bin 645 kez rapor edildi ve en çok ocak, mart ve nisan aylarında yaşandı

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- Türkiye'nin hava ambulans filosuna yerli helikopter "Gökbey" katılıyor

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'ın geliştirdiği Gökbey helikopterini "hava ambulansı" olarak hizmete alacak

Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında acil tedavi ihtiyacı bulunan binlerce hastanın imdadına yetişen ambulans helikopterler, yakın zamanda "yerli" imzaya kavuşacak

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kentlere nefes aldıran mesire yerleri yılda 30 milyon ziyaretçi ağırlıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Mart sonu itibarıyla 81 il merkezi ve ilçelerinde 135 şehir ormanı ve 1580 mesire yeri bulunuyor"

"Söz konusu alanlarda 35 bin kişi istihdam ediliyor ve buralar ülke ekonomisine yıllık 3 milyar lira katkı sağlıyor"

(Enes Duran/Ankara)

5- "Çanakkale Boğazı'nın muhafızı" Bigalı Kalesi 24 Nisan'da ziyarete açılıyor

Sultan 2. Mahmud zamanında inşası tamamlanan 200 yıllık yapı, zamanla hasar gören duvarları ile diğer bölümleri yenilenerek kale müze konseptine dönüştürüldü

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir:

"Bigalı Kalesi, Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde silah tamirhanesi olarak kullanılmış ve çok önemli bir işlev görmüş bir kale"

(Burak Akay-Sinan Balcıkoca/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- EKPSS, 95 bin adayın katılımıyla 81 ilde yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:

"EKPSS, sınava katılacak aday sayısına oranla en fazla sınav görevlimizin görev alacağı sınav olma özelliğini taşıyor. 95 bin 17 adayımızın katılacağı sınav için 68 bin 90 kişi görev alacak"

"EKPSS için 1470 bina ve 21 bin 139 sınav salonu kullanılacak. Sınav süreçlerinde 9 bin 68 adayımız okuyucu, 12 bin 893 adayımız ise işaretleyici yardımı alacak"

(Selma Kasap/Ankara)

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AA / Güncel