ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Mart 2022

KARACABEY, BURSA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Orman yangınlarına bu yıl 55 helikopter ve 20 uçakla müdahale planlanıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"2022 yılında ülkemiz ormanları 8 İHA ile gözetlenecek, yangınların tespitinde ve yönetiminde de bu araçlardan yararlanılacak"

"Yangınla mücadelede ekiplerimize destek olan yaklaşık 15 bin orman yangını gönüllü sayısının 100 bine çıkarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

(Enes Duran/Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Kuyumcular banka kuruyor

Kuyumculuk sektöründe yer alan şirketlerin kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilecek Altınbank'ın, bu yıl faaliyete başlaması hedefleniyor

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık:

"Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak. Tüm sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecek"

(Eda Topcu/İstanbul)

3- Borsadaki şirketlerin net karı geçen yıl 2,5 katına çıktı

Geçen yıl en çok karı 15 milyar 527 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik elde ederken, en fazla zararı 1 milyar 972 milyon lirayla Pegasus yazdı

Net kar büyüklüğü açısından 2020'de ilk 10'da olan VakıfBank, Enka İnşaat, ASELSAN ve Turkcell listeden çıkarken, bu şirketlerin yerine Ereğli Demir ve Çelik, Şişecam, Ford Otosan ve Türk Hava Yolları girdi

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

4- Rusya'da vatandaşlar bazı temel gıda ürünlerine erişmekte zorlanıyor

Rus rublesindeki değer kaybı ve sevkiyatlardaki sıkıntılar Rusya'da ürünlerin fiyatına yansırken, ekonomistler, ülkenin bu yıl resesyona girmesini bekliyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

5- Büyükşehirlerde su kaybının azaltılmasıyla yılda 1 milyar lira tasarruf hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı:

"Büyükşehirlerdeki su kaybının 2023 yılına kadar yüzde 37'den 25'e düşürülmesini planlıyoruz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

6- GRAFİKLİ - Almanya'da aşırı sağcıların işlediği suçlar yüksek seviyede seyrediyor

Ülkede, 2021'de, aşırı sağcıların işlediği suçların sayısı 21 bin 514 olurken camilere ve Müslümanlara yönelik 662 suç işlendi

Antisemitizm suçları, geçen yıl 3 bin 28 ile rekor sayıya ulaştı

(Erbil Başay/Berlin)

7- Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu, arşivini paylaşmaya hazırlanıyor

Gündüz Şatıroğlu, babasından ailesine kalan ses kayıtları, günlükler ve mektuplardan oluşan arşivi, UNESCO tarafından "Aşık Veysel yılı" olarak ilan edilen 2023'te kamuoyuyla paylaşmak için çalışma yapıyor

Şatıroğlu:

"Aşık Veysel, 'Gel birlik kavline girelim kardeş' demiştir. Yani 'Bir olalım, birlikte olalım, senlik benliği bırakalım' demiştir. Şu an belki de toplumumuzun en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri Aşık Veysel'in bu sözleri"

(Halil Fidan/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Down sendromlu eski milli jimnastikçi, antrenör olma yolunda ilerliyor

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan down sendromlu Berk Canbulat:

"Uluslararası hakemlik çok istiyorum. Benim en büyük hayalim Avrupa'ya gitmek, orada antrenörlük yapmak"

Canbulat'ın antrenörü Prof. Dr. Oya Erkut:

"Başarılı bir yardımcı antrenör olacağına inanıyorum. Şu anda da spor okullarında yanımızda çalışmaya, yardımcı antrenörlük yapmaya başladı zaten"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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AA / Güncel