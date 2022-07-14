ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına MASAK kıskacı

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında geçen yıl yurt içinde 659 kişinin mal varlığı donduruldu, 203 kişi için yabancı ülkelere mal varlıklarının dondurulması talebi iletildi

MASAK, 2021 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 72 bin 173 analiz dosyasını tamamlarken toplam 293 bin 848 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen raporları adli makamlara sundu

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Darbe girişiminin ardından hızlı toparlanan Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor

DEİK Başkanı Nail Olpak:

"Hain darbe girişimleri, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, küresel salgınlar ve hiç istemediğimiz savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı. İhracatta her yıl yeni rekorlar kıran Türkiye, demokrasiden ve milletinden aldığı güçle büyümeye, küresel ticarette ilerlemeye devam ediyor"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı:

"15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin muhafaza etmeyi başardığı şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olmuştur"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"21. yüzyılı Türk asrı yapma ülküsünün gerçekleşmesi için iş dünyası olarak 'işimizin başında' nöbetteyiz"

(Ergin Garip-Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir unutulmuyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen isimlerin başında gelen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ederek dua okuyor, kahramanlıklarını yeni nesle aktarıyor

Ziyaretçilerden şehit annesi Ulviye Köse:

"Oğullarıma yalvardım 'götürün mezarına, görür o beni' dedim. Şimdi şehidin yanındayım, o beni görüyor. O geceden beri hiç aklımdan çıkmaz"

(Abdullah Özkul/Niğde) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kamu Başdenetçisi Malkoç, 15 Temmuz gecesi sokakta tanık olduğu manzarayı anlattı:

"15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde biz de sokaklara çıktık. Sokağa çıkan insanların yüzünde 1071'de Malazgirt'te Alparslan Gazi'nin ordusundaki insanların heyecanı vardı, bakışlarında 1453'te İstanbul surlarının önündeki Fatih Sultan Mehmet'in ordusunun kararlılığını gördüm, Kurtuluş Savaşı'ndaki, Çanakkale Savaşı'ndaki insanların dirayeti, basireti yüzlerine yansımıştı"

"15 Temmuz'un Türkiye'ye kazandırdığı en önemli şey şudur; artık hiç kimse darbeyle bu milleti ve bu devleti ele geçiremeyeceğini anlamıştır. Çünkü kim darbe teşebbüsünde bulunursa millet karşısına dikilecektir"

(İsmet Karakaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- FETÖ'nün askeri okul yapılanması "ankesör" ile deşifre oldu

Ankesör ve sabit kontörlü hat aramalarına ilişkin soruşturmalarda deşifre edilen 5 bin kadar askeri okul öğrencisinden 900'e yakını tutuklanırken, 400'ün üzerinde öğrenci firari olarak aranıyor

Ankesör ya da kontörlü aramalarda tespit edilen şüpheliler, örgüte eleman tedarik eden ve "doktor" olarak isimlendirilen yöneticilerce askeri okullara giriş için hazırlanıyorlardı

(Hüseyin Kul/İstanbul)

6- FETÖ itirafçısı askeri öğrencilere yaptıkları "itibar suikastlarını" anlattı

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçı P.M:

"Herhangi bir internet kafeden sahte mail adresi açıp askeri öğrenciyle ilgili bana verilen bu bilgiyi öğrencinin girmek istediği askeri okulun resmi iletişim adresine veya askeri okulun ziyaretçi defterine gönderirdim. Böylelikle bu öğrenci mülakat aşamasında hakkında ihbar geldiği için komisyon tarafından elenirdi"

"Uçuş eğitimine katılacak öğrenciler, cemaat yapılanması içerisinde kendileri hakkında toplanan bilgiler neticesinde yapılan derecelendirmeye göre belirlenir. Bunlardan 5'lik öğrencilerin F-16 pilotu, 4'lük öğrencilerin F-4 pilotu ve CASA uçağı veya helikopter pilotu olmaları istenir"

(Kübra Kara/İstanbul)

7- GRAFİKLİ - Atletizmin kalbi Oregon'da atacak

Salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli ABD'de düzenlenen 2022 Dünya Atletizm Şampiyonası'na, 192 ülkeden 1900'ün üzerinde sporcu katılacak

Devam eden savaş nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların katılamayacağı şampiyonada, Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil edecek

Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah ve Shericka Jackson, kadınlar sprint yarışlarında favori isimler olarak öne çıkıyor

Erkekler sırıkla atlama tarihinin en iyi sporcusu olarak gösterilen İsveçli Armand Duplantis de Oregon'daki yarışlarda sahne alacak

Organizasyon tarihinin en çok madalya kazanan ülkesi sıralamasında ABD, açık ara zirvede yer alıyor

(Doğa Kırmızıoğlu/Ankara)

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