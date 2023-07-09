Namazla dalga geçen güvenlik görevlisi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

İstanbul Sancaktepe'de bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve namaz kılar gibi yaparak "Andımız" okuyan D.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Y., sosyal medya hesabından namazla dalga geçtiği bir video paylaştı. Videonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Sancaktepe'deki bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Y.'nin sosyal medya hesabında paylaştığı bir video, namazla dalga geçtiği gerekçesiyle kamuoyunda tepkilere neden olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, şüphelinin dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

SERBEST BIRAKILDI

Sağlık kontrolünden geçirildikten ve adliyeye götürüldükten sonra soruşturma savcılığına çıkarılan zanlı, buradaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan şüphelinin, serbest bırakılmasına karar verildi.