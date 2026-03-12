AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan özel gereksinimli kardeşlere umre sözü

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, özel gereksinimli kardeşlerin umreye gitme hayallerini gerçekleştirmek için söz verdi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcan, "Gönül Seferberliği" kapsamında Mamak'ta yaşayan Aykaş ailesine misafir oldu.

Burada evin özel gereksinimli kızları Tuğba ve Tuğçe ile bir araya gelen Özcan, genç kızlarla sohbet etti, birlikte pasta kesti.

Kızların umreye gitme hayallerinin olduğunu belirtmesi üzerine Özcan, onların hayallerini gerçekleştirmek için söz verdi.