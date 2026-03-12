Haberler

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan özel gereksinimli kardeşlere umre sözü

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan özel gereksinimli kardeşlere umre sözü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, özel gereksinimli kardeşlerin umre hayalini gerçekleştirmek için söz verdi. Özcan, Mamak'ta Aykaş ailesini ziyaret etti ve genç kızlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, özel gereksinimli kardeşlerin umreye gitme hayallerini gerçekleştirmek için söz verdi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcan, "Gönül Seferberliği" kapsamında Mamak'ta yaşayan Aykaş ailesine misafir oldu.

Burada evin özel gereksinimli kızları Tuğba ve Tuğçe ile bir araya gelen Özcan, genç kızlarla sohbet etti, birlikte pasta kesti.

Kızların umreye gitme hayallerinin olduğunu belirtmesi üzerine Özcan, onların hayallerini gerçekleştirmek için söz verdi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş

Bu tavırlara neden olan olay ortaya çıktı!
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız