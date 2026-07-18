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Ümit Özdağ, Rize'de Konferansa Katıldı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Rize'de düzenlenen konferansta Türkiye'nin geleceği hakkında konuştu.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Nereye Sürüklenmek İstiyor?" konferansına katıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Nereye Sürüklenmek İstiyor?" konulu konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: ANKA
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