Ümit Özdağ: "Zafer Partisi İktidarında İnsanlar Çocuklarını Özel Okula Yollama İhtiyacı Hissetmeyecekler"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Esas eğitim kamu hizmetidir ve ücretli olmamalıdır ancak özel okullar gerçeği var. Zafer Partisi iktidarında kamu eğitimciliğinin kalitesini öyle yükselteceğiz ki insanlar çocuklarını özel okula yollama ihtiyacı hissetmeyecekler" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, eğitim bir temel yurttaşlık hakkıdır, sağlık gibi. Esas eğitim kamu hizmetidir ve ücretli olmamalıdır ancak özel okullar gerçeği var. Zafer Partisi iktidarında kamu eğitimciliğinin kalitesini öyle yükselteceğiz ki insanlar çocuklarını özel okula yollama ihtiyacı hissetmeyecekler. Öte yandan özel okullardaki fahiş fiyat politikasını da sıkı şekilde denetleyerek bunun önüne geçeceğiz."

Kaynak: ANKA