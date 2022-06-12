Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Özaltın vefat etti - Haberler

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Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Özaltın vefat etti

AA - Servet Tümer - Güncel
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Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Özaltın vefat etti

Özaltın Holding ve Gloria Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 59 yaşındaki Nurettin Özaltın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özaltın Holding ve Gloria Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 59 yaşındaki Nurettin Özaltın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, Özaltın'ın cenazesi yarın İstanbul Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Vefat nedeniyle verilen ilanda çelenk gönderilmemesi istenirken, arzu edenlerin çelenk yerine Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunabileceği belirtildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Şakirin Camii İstanbul Güncel Haberler

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