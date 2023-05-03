Özalp'ta dolu etkili oldu
Güncel Haberler
Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
İlçede sabah başlayan sağanak yerini doluya bıraktı.
Yaklaşık 10 dakika etkisini sürdüren dolu nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, bazı meyve ağaçları zarar gördü.
Vatandaşlardan Murat Kılınç, bahar aylarında zaman zaman dolu ve kar şeklinde yağışların olduğunu söyledi.???????
Kaynak: AA / Hakan Sarı - Güncel