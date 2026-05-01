Oyuncu Tamer Levent, yeni sohbet programı "Sanata Evet" ile izleyiciyle buluşuyor

Usta oyuncu Tamer Levent, yeni sohbet programı "Sanata Evet" ile YouTube üzerinden izleyiciyle buluşuyor.

Sanatçı, Muvia kanalında yayınlanan programda, farklı disiplinlerden konukları ağırlayarak sanatın yaşamın merkezindeki yerini derinlikli sohbetlerle ele alacak.

Programın ilk konuğu, "Bandırma Füze Kulübü", "Aşk Tesadüfleri Sever" ve "8 Saniye" filmlerinin de aralarında olduğu birçok yapıma imza atan yönetmen Ömer Faruk Sorak oldu.

Sorak, sinemayı bir meslekten ziyade sürekli bir öğrenme ve keşif süreci olarak tanımladığı programda, anlatının gücünü ve beraberinde getirdiği sorumluluğu anlattı.