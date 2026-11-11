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Oxford raporu Yunanistan'da 2000'den bu yana en az 112 göçmenin öldüğünü ortaya koydu

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Oxford Üniversitesi araştırmacılarının raporuna göre, Yunanistan'da 2000'den bu yana göçmenlerin tutulduğu merkez ve karakollarda en az 112 göçmen öldü. Raporda 44 ölümün intihar olarak kaydedildiği, merkezlerdeki sağlık koşullarının yetersiz olduğu belirtildi.

Oxford Üniversitesinden araştırmacıların raporuna göre, Yunanistan'da 2000 yılından bu yana göçmenlerin tutulduğu merkez ve karakollarda en az 112 göçmen hayatını kaybetti.

Oxford Üniversitesinden araştırmacıların yayımladığı raporda, polis verileri, uluslararası izleme kuruluşlarının raporları, medya arşivleri ve daha önce bu merkezlerde bulunan göçmenlerle yapılan mülakatlar sonucu, göçmen tutuklu merkezleri ve karakollarda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Buna göre, 2000'den bu yana söz konusu merkez ve karakollarda ölen göçmen sayısının en az 112 olduğu aktarıldı.

Ölenlerden 82'sinin erkek, 4'ünün kadın olduğu belirtilen raporda, 26 kişinin ise cinsiyetinin kayıtlara geçmediği belirtildi.

Raporda, hangi ülkenin vatandaşı olduğu belli olan 80 kişiden çoğunun Arnavutluk ve Pakistan kökenli olduğu, 44 kişinin ölüm nedeninin ise intihar olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Öte yandan raporda, göçmen tutuklu merkezlerindeki sağlık koşullarının yetersizliğine ve zor yaşam şartlarına da dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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