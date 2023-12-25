Ovit Tüneli'nde Ulaşım Yeniden Sağlandı

Rize- Erzurum kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ovit Tüneli'nde ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Rize ve Erzurum'da etkili olan kar ve tipi sebebiyle Ovit Tüneli, vatandaşların can güvenliği açısından dün akşam ulaşıma kapatıldı.

Kar ve tipinin etkisini kaybetmesiyle çalışma yürüten Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde tüneli iki yönlü ulaşıma açtı.

Bölgede çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Karayolları ekipleri, kar yağışının aralıklı devam ettiği güzergahı kullanacak sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.