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Otomobilin motorunun üzerinde seyahat etti; o anlar kamerada

Otomobilin motorunun üzerinde seyahat etti; o anlar kamerada
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BURSA’da bir kişinin kaputu açık olan otomobilin motorunun üzerinde gittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da bir kişinin kaputu açık olan otomobilin motorunun üzerinde gittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Hacivat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil, açık olan kaputun içinde, motorun üstünde bir kişinin bulunduğu halde sol şeritte ilerledi. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motorun üstündeki kişinin ne yaptığı anlaşılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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