Haberler

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ORDU'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı Hakan Baş (40), ağır yaralandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı Hakan Baş (40), ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Fatsa ilçesi Meşebükü Mahallesi Aybastı Caddesi'nde meydana geldi. C.U. yönetimindeki 52 AEL 266 plakalı otomobil, Fatsa istikametine seyir halindeyken, aniden yola çıkan Hakan Baş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen Hakan Baş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Dursun Mehmet ŞAHİN/FATSA (Ordu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

