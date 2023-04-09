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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAREN AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA

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TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Yaren Zehra Aşık (22), otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Yaren Zehra Aşık (22), otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malkara-Keşan kara yolunun ilçe çıkışında meydana geldi. E.A.'nın kullandığı 59 ADG 946 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeyen çalışan Yaren Zehra Aşık'a çarptı. Sağlık ekiplerince önce Malkara Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen Aşık'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Malkara Güncel Haberler

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