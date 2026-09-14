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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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BALIKESİR’in Manyas ilçesinde motosikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Hikmet Işık (65), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde motosikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Hikmet Işık (65), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Manyas ilçesi Gönen kara yolu kırsal Bölceağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gönen yönüne giden Mehmet Ali D.'nin idaresindeki 10 D 2450 plakalı otomobil, plakasız motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Işık'a çarptı. Yola savrulan Işık, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hikmet Işık, Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Işık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ali D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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