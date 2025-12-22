Haberler

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Uysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü A.S. gözaltına alındı.

ARNAVUTKÖY'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Uysal (36) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.S. (44) gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yassıören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.S.'nin kullandığı 34 MBZ 189 plakalı otomobil karşı şeritten gelen 34 PCA 915 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Halil Uysal yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Uysal, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Uysal hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken otomobil sürücüsü A.S., gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
