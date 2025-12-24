Haberler

Elektrikli Bisikletin Çarpılması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü 61 yaşındaki Fadime Yeyit hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

1) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Fadime Yeyit (61) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Can G.'nin (24) kontrolünü yitirdiği 48 AE 461 plakalı otomobil, önündeki Fadime Yeyit'in kullandığı elektrikli bisiklete ardından da duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yeyit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı inceleme sorası Fadime Yeyit'in cenazesi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü Mehmet Can G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önce elektrikli bisiklete ardından da duvara çarpması yer alıyor.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

