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3 Yaşındaki Elif Mavi Avli Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

3 Yaşındaki Elif Mavi Avli Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü F.A.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın sürücü F.A.B. (40) yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli'ye çarptı. Ağır yaralanan Çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan Avli, hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü F.A.B. ise gözaltına alınarak, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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