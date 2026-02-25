Haberler

Karabük'te Bariyere Çarpan Otomobilin Kazası

Güncelleme:
KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptığı kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyere çarptı. O anlar çevredeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
