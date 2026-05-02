Otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon devrildi; 5 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde şeridine giren otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ş.'nin kullandığı 35 AJJ 195 plakalı otomobil, karşı şeride geçti. Bu sırada Ödemiş-Ovakent yönüne giden 35 HAL 82 plakalı kamyonun sürücüsü H.G., otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kamyon yapılan manevra sonucu devrildi, otomobil de tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü H.G., otomobil sürücüsü M.Ş. ile araçta bulunan N.Y., M.Y. ve D.G. yaralandı. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
