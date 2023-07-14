Mersin'de otomobilde bir kişiyi öldüren şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Serhat Ortak ve Serhat Uğurlu arasında çıkan kavga sonucunda Uğurlu silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Şüpheli, güvenlik kameraları ve dalgıç polislerin çalışmaları sonucunda yakalandı ve tutuklandı.

Otomobilde cinayet işleyen zanlı tutuklandı

MERSİN - Mersin'de otomobilde bir kişiyi öldüren şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Haziran Pazar günü bir düğünde karşılaşan Serhat Ortak ve Serhat Uğurlu arasında kavga çıktı. Düğün çıkışı merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki otomobiline binen Serhat Uğurlu, Ortak'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Uğurlu hayatını kaybederken, Ortak kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından şahsı tespit ederek, operasyonla gözaltına aldı. Ayrıca şahsın denize attığı silah ise dalgıç polisler tarafından denizden çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.