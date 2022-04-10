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Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı

AMASYA'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

AMASYA (DHA) - AMASYA'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Amasya Çorum kara yolu Yıldızköy mevkisinde meydana geldi. Abdurrahim Ortaç yönetimindeki 21 HD 374 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne aniden çıkan Adem Işık'ın kullandığı 34 ABE 294 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu, minibüs de şarampole uçtu. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Hasan Işık, Hüseyin Işık, Rüveyda Ünal Ortaç ve Muhammed Emin Ortaç (3) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı

Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı

Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı

Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adem Işık, Otomobil, Amasya, Kaza, Güncel, Haberler

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