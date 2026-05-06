Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cumhuriyet Caddesi Çınar Kavşağında E.B. yönetimindeki 60 AFP 977 plakalı otomobil ile T.H. idaresindeki 05 ADT 110 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan