Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

ÇORUM'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde ile Bağcılar 4. Cadde kesişiminde meydana geldi. Mehmet S. yönetimindeki 19 AAD 529 plakalı otomobil ile plakası bulunmayan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Rafet El A. yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süre kontrollü şekilde trafiğe kapattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER-ÇORUM-DHA

