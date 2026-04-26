Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yücel Karaca (52) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya -Elazığ kara yolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yücel Karaca'nın kullandığı 06 FR 9252 plakalı motosikleti ile C.S.'nin kullandığı 44 AHC 527 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Karaca ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yücel Karaca, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Karaca'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otomobil sürücüsü C.S. gözaltına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Cahit ÖZÇELİK-MALATYA-DHA

