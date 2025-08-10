Amasya'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Amasya'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Amasya'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, Şamlar Mahallesi'nde meydana geldi ve güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 05 AE 205 plakalı otomobil ile E.K.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, kavşakta çarpıştı. Kazada, savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
