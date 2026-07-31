Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon; 4 gözaltı

ANKARA'da, çaldıkları araçları parçalayıp, sattığı iddia edilen 4 şüpheli polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Evinin önünde park halindeki otomobilinin olmadığını fark eden kişi polise ihbarda bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 35 güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek, aracın sanayi sitesindeki iş yerine götürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, son 3 günde çalındığı belirlenen 2 araç daha ele geçirildi. Araçlardan birinin çekici ile iş yerine getirildiği belirlendi.

PARÇALAYIP SATIYORLARDI

Yapılan incelemede, araçların iş yerinde parçalanarak yedek parça haline getirildiği, sökülen parçaların satışa hazır şekilde muhafaza edildiği tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen 3 araca, sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Çok sayıda araç parçası ile suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemelere de el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı