Son dakika haberi! Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 1 yaralı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 1 yaralıANKARA'da, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 1 yaralı ANKARA'da, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ankara çevre yolunda Altındağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Fatih Ayyıldız idaresindeki 34 EL 0740 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halindeki, sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan Fatih Ayyıldız, Hatice Ayyıldız, Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar hayatını kaybetti, Miraç Altay Ayyıldız ise yaralandı. Yaralı Ayyıldız, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. TIR şoförü polis tarafından gözaltına alındı, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü: Olay yerinden cep telefonu görüntüsü Olay yerinden fotoğraflar Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, - Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz Ankara Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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