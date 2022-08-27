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Son dakika haberi! Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

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Son dakika haberi! Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 1 yaralıANKARA'da, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara çevre yolunda Altındağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Fatih Ayyıldız idaresindeki 34 EL 0740 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halindeki, sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan Fatih Ayyıldız, Hatice Ayyıldız, Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar hayatını kaybetti, Miraç Altay Ayyıldız ise yaralandı. Yaralı Ayyıldız, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TIR şoförü polis tarafından gözaltına alındı, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

Olay yerinden cep telefonu görüntüsü

Olay yerinden fotoğraflar

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

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