Atatürk Havalimanı Seferini Yapan Metro Raydan Çıktı

Atatürk Havalimanı seferini gerçekleştiren metro, Otogar durağında bilinmeyen bir sebeple raydan çıktı. Olay sonrası metroda bulunan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ekipler, durumu kontrol altına almak ve gerekli incelemeleri yapmak için olay yerine intikal etti.

Atatürk Havalimanı seferini yapan metro, Otogar durağında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Metroda bulunan yolcular ekipler tarafından tahliye edildi.

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor

Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden polis vuruldu

Amedspor'dan ''Saç Örgüsü'' tepkisi

