Atatürk Havalimanı Seferini Yapan Metro Raydan Çıktı
Atatürk Havalimanı seferini gerçekleştiren metro, Otogar durağında bilinmeyen bir sebeple raydan çıktı. Olay sonrası metroda bulunan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ekipler, durumu kontrol altına almak ve gerekli incelemeleri yapmak için olay yerine intikal etti.
Atatürk Havalimanı seferini yapan metro, Otogar durağında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Metroda bulunan yolcular ekipler tarafından tahliye edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel