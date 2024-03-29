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Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti

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Otobüste seyahat eden bir kadın tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen video sosyal medyada deyim yerindeyse infial yarattı.

ULU ORTA KENDİNİ TATMİN ETTİ

Arka kapı önünde durarak kadına bakan orta yaşlı bir adam, otobüsteki vatandaşlara aldırış etmeden ulu orta kendini tatmin etti.

"SEN BENİ YANLIŞ ANLADIN"

Kendisini cep telefonuyla kayıt altına alan kadının tepki gösterdiği şahıs kendini "Ben durağı arıyordum, sen beni yanlış anladın. Ben sana bir şey yaptım mı?" sözleriyle savundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (21)

balabey aziz:

Zinayı kim serbest bıraktı

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faruk merttürk:

Bıyıklı vatandaş.

349
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Snn Aksu:

Özgürlükçü hür ve laik bir birey

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GÖKHAN UZUNALİ :

1 kereden bir şey olmaz diyen bakan gibi mi ?

yanıt262
yanıt54
mrx clay:

Yapmayın kardeşim bak bunun laik olmakla hiç bir ilgisi filan yok. Sapıklık sapkınlık bunların otoritesi rejimi filan yok. Her haberde topu laikliğe atıyorsunuz. Diğer tarafta işlenen suçlarda millet dini mi suçlasın yani sizin gibi. İşte siz buna kapı açıyorsunuz. Milleti kışkırtmayın yaptığınız günah günah

yanıt144
yanıt18
Spectrum:

Snn aksu.. Laiklik ile alakalı bir şey değil, ceza sistemin arızalı, tıpkı senin gibi

yanıt69
yanıt9
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sizin zübük gillerden gibi yada makarnacı kurt gibi

yanıt11
yanıt9
Erhan Hacifazlioglu:

Laikliğin ne olduğunu bilmeyen eğitilemez bir cahil olduğunu düşünüyorum.

yanıt11
yanıt8
Kerim Köroğlu:

ALLAH AKIL FİKİR VERSİN

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0
yanıtYanıtla
Hasan Ağa:

Abaza

341
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