Otobüs şoförü, yolcusunun baygınlık geçirdiğini öğrenince hastaneye gazladı
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Bingöl'de özel halk otobüsünde şoförlük yapan Gani Alçiçek, yolcularından birinin baygınlık geçirdiğini öğrenmesinin ardından yolcusunu hemen hastaneye götürdü.
Gani Alçiçek yönetimindeki 12 M 0005 plakalı özel halk otobüsü Kültür Caddesi'nde seyir halindeyken bir kadın baygınlık geçirdi.
YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Durumun söylenmesi üzerine sürücü Alçiçek, güzergahını değiştirerek hızlı şekilde yolcuyu Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servis'e götürdü. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel