Otobüs şoförü, yolcusunun baygınlık geçirdiğini öğrenince hastaneye gazladı Güncel Haberler Bingöl'de özel halk otobüsünde şoförlük yapan Gani Alçiçek, yolcularından birinin baygınlık geçirdiğini öğrenmesinin ardından yolcusunu hemen hastaneye götürdü. Gani Alçiçek yönetimindeki 12 M 0005 plakalı özel halk otobüsü Kültür Caddesi'nde seyir halindeyken bir kadın baygınlık geçirdi. YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Durumun söylenmesi üzerine sürücü Alçiçek, güzergahını değiştirerek hızlı şekilde yolcuyu Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servis'e götürdü. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Bingöl Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Otobüs şoförü, yolcusunun baygınlık geçirdiğini öğrenince hastaneye gazladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.