ABD'de bir anne, otistik oğlunun saçına gizlediği kamerayla okuldaki kötü muameleyi kaydetti

ABD'de bir anne, konuşamayan otistik oğlunun okulda kötü muameleye maruz kaldığını, saçına gizlediği kamera sayesinde ortaya çıkardı. Görüntülerde çocuğun azarlandığı ve fiziksel şiddet görmüş olabileceği belirtildi. Anne yasal süreç başlatmaya hazırlanırken okul yönetimi soruşturma başlattı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan anne Tiphanee Lee, konuşamayan otistik oğluna okulda yapılan kötü muameleyi, çocuğunun saçına gizlediği kamera sayesinde ortaya çıkardı.

CBS News'un haberine göre anne Lee, okul yönetiminden oğlunun davranışlarına ilişkin şikayetler gelmesi üzerine durumdan şüphelendi ve 10 yaşındaki oğlunun saçına gizli kamera yerleştirdi.

Kayıtları izleyen anne, oğlunun okul personeli tarafından sıkıştırıldığını ve kötü muameleye maruz bırakıldığını gördü.

Görüntülerde çocuğun bir okul görevlisi tarafından sert şekilde azarlandığı duyulurken, kısa süre sonra el çırpma sesleri kayda geçti.

Anne, oğlunun stres anlarında kendisini sakinleştirmek için ellerini çırptığını belirterek, seslerin bir süre sonra aniden kesilmesinin çocuğunun fiziksel şiddete maruz kalmış olabileceğine işaret ettiğini savundu.

Anne Lee, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken, olayla ilgili yasal süreç başlatmaya hazırlandığını açıkladı.

Okul yönetimi ise iddiaları "son derece ciddiye aldıklarını" belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
