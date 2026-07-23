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Mersin'de Otel Yangını: 9 Kişi Kurtarıldı

Mersin'de Otel Yangını: 9 Kişi Kurtarıldı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otel odasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi ayakta tedavi edilirken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'de bir otel odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, mahsur kalan 9 kişi de kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta tedavi edilirken, 3 kişi ise tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir otel odasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, dumanı fark eden otel çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada oteldeki tatilciler tahliye edildi. Odalarında mahsur kalan 9 kişi ise merdivenle kurtarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta tedavi edilirken, 3 kişi ise tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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