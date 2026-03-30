Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

Ankara'da otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisi ile yarı çıplak halde gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı. Yalım'la ilgili durumun bir senedir bilindiği ancak CHP yetkililerine aktarılmasına rağmen müdahale edilmediği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasına skandal görüntüler damga vurdu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle yarı çıplak halde gözaltına alındı. Özkan'ın sevgilisinin aynı zamanda belediye başkanı olduğu öğrenildi.

SAYMAZ'DAN ÖZKAN YALIM İDDİASI

Özkan Yalım'la ilgili gazeteci İsmail Saymaz'dan çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Saymaz Halk Tv canlı yayınında, Yalım'la ilgili durumu CHP'li yöneticilerin yaklaşık 1 senedir bildiğini ancak müdahale etmediklerini öne sürdü. Saymaz, "Böyle bir özel hayat savunusu yok, kardeşim. 60 yaşındaki bir adam, 21 yaşındaki kızla ilişki kuramaz." dedi.

"1 YILDIR BİLİNİYORMUŞ"

Saymaz, Yalım'ın otelinde yapılan baskında ele geçirilen görüntülerin "buraya gelen giden ve konaklayan CHP'liler var mı" sorusunu yanıtlamak için inceleneceğini ve bunun "Özgür Özel'i de kapsadığını" iddia edildi. Saymaz, "Bu bir yıldır biliniyormuş, CHP yetkililerine aktarılmış, neden müdahale edilmedi?" diye sordu.

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
CHP'den Özkan Yalım kararı

CHP'den 'Özkan Yalım' kararı
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza

1 Mayıs'ta devreye giriyor: Havayolu şirketinden tartışmalı karar
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi

Mahkemeden Tanju Özcan hakkında yeni karar
Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi

Tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi