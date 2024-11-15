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ÖSYM'nin kuruluş yılı dolayısıyla "50. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu

ÖSYM'nin kuruluş yılı dolayısıyla
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, merkezin kuruluş yılı dolayısıyla oluşturulan hatıra ormanına ilişkin, "İnşallah buradaki nefes tüm dünyaya yayılır ve özellikle Gazze'de nefes bulur ve Gazze'deki zulmün ortadan kalkmasına sebep olur.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, merkezin kuruluş yılı dolayısıyla oluşturulan hatıra ormanına ilişkin, "İnşallah buradaki nefes tüm dünyaya yayılır ve özellikle Gazze'de nefes bulur ve Gazze'deki zulmün ortadan kalkmasına sebep olur." dedi.

ÖSYM'nin 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Atatürk Orman Çiftliği'nde "ÖSYM Başkanlığı 50. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturmak için 1500 fidan dikildi.

Ersoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" projesini hatırlatarak yeşil bir dünya çalışması için ÖSYM olarak sorumluluk almaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

İklim krizinin yaygınlaştığı bugünlerde, ÖSYM olarak diktikleri fidanlarla bir nebze de olsa iklim krizinin geriye gitmesini hedeflediklerini söyleyen Ersoy, şöyle devam etti:

"İnşallah buradaki nefes tüm dünyaya yayılır ve özellikle Gazze'de nefes bulur ve Gazze'deki zulmün ortadan kalkmasına sebep olur. Hazreti Peygamber Efendimizin belirttiği gibi 'yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' diyen medeniyetin temsilcileriyiz. Dolayısıyla bizler için biliyorsunuz toprak kutsaldır, anadır, yardır, su azizdir. Atalarımızdan gelen bu öğreti doğrultusunda bizler de inşallah onların bize vermiş olduğu bu öğretiyi bizden sonraki nesillere taşımanın derdindeyiz."

Gençlere daha yaşanılabilir yeşil bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurgulayan Ersoy, "Hazreti Mevlana'nın da belirttiği gibi toprağa dikilen güller biter ama gönülle dikilen güller ebedidir. Bu kapsamda da inşallah buraya dikeceğimiz fidanların gönüllerde ebedi kalması, dünyadaki huzurun yaygınlaşmasına vesile olur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Ersoy ve beraberindekiler fidanları dikerek can sularını verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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