ÖSYM, 2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr'de erişime açtı

ÖSYM, 2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr'de erişime açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 30 Eylül-7 Ekim'de tercihleri alınan sınavda yerleştirme tamamlandı; adaylar sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 30 Eylül-7 Ekim tarihlerinde tercihleri alınan 2026-TUS 2. Dönem için yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA