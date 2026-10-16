Haberler

ÖSYM, 2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr'de erişime açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 30 Eylül-7 Ekim'de tercihleri alınan sınavda yerleştirme tamamlandı; adaylar sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 30 Eylül-7 Ekim tarihlerinde tercihleri alınan 2026-TUS 2. Dönem için yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Hem bilim insanı hem sporcuydu! Acı haberi geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Dündar Ziya Gültekin'e veda! Ailesi güçlükle ayakta durabildi
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız

Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
KKTC'deki gemi faciasında korkutan detay: Arızaya rağmen seferler sürmüş

KKTC'deki faciada korkunç detay: Bilmelerine rağmen sefer devam etmiş
Şevket Çoruh’tan Özgür Ozan sorusuna esprili yanıt: Öküz ölür, ortaklık bozulur

Rol arkadaşı soruldu! Şevket Çoruh: Öküz ölür, ortaklık bozulur
İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı

Beşiktaş neden mi uçuşta? Cevabı bu görüntüde
Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor

Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor