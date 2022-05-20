Osmanlı arşivindeki Özbekistan'la ilgili belgelerin dijital nüshası Özbek yetkililere teslim edildi - Haberler

Türk Tarih ve Kültür Vakfı (TÜRKTAV), Özbekistan'la ilgili 50 binden fazla sayfayı içeren tarihi belgenin dijital nüshasını, Özbekistan Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığına hediye etti.

Taşkent'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Uluslararası Turizm Forumu'na katılmak üzere ülkede bulunan TÜRKTAV Genel Başkanı Nizamettin Aykurt, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Kültürel Miras Bakanı Aziz Abduhakimov ile bir araya geldi.

Aykurt ve Abduhakimov, taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Milli Kütüphane Daire Başkanı Asuman Akdemir'in de bulunduğu görüşmenin ardından Aykurt ve Abduhakimov, TÜRKTAV ile Özbekistan Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığı arasındaki iş birliğini öngören memorandumu imzaladı.

İmza töreninin ardından Aykurt, Osmanlı arşivlerinde bulunan ve geçmişte bu topraklarda kurulan devletlerin tarihi ile ilgili derledikleri 50 bin sayfadan fazla tarihi belgenin dijital nüshasını Abduhakimov'a teslim etti.

Arşiv belgelerinin kopyasını teslim alan Abduhakimov, TÜRKTAV'ın 8 ay boyunca Osmanlı arşivlerini inceleyerek geçmişte bu topraklarda kurulan Buhara Emirliği, Hokand ve Hive Hanlıkları ile ilgili tüm belgeleri toplayarak büyük bir iş yaptıklarını kaydetti.

Abduhakimov, büyük bir emekle ortaya çıkarılan bu arşiv belgelerinin Özbek bilim adamları için önemli bir kaynak olacağını belirterek bundan dolayı TÜRKTAV Genel Başkanı Aykurt'a teşekkür etti.

Aykurt da Özbek tarafıyla bundan sonra da iş birliklerini sürdürmeye ve her konuda destek olmaya devam edeceklerini belirterek kardeş Özbekistan ile kültürel alandaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Abduhakimov, daha sonra Özbek tarafına teslim edilen arşiv belgelerinin bazılarının sergilendiği alanı gezerek tarihi belgeler hakkında Aykurt'tan bilgi aldı.

Aykurt, daha sonra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene Özbek tarafıyla Osmanlı arşivlerindeki Özbekistan tarihi ile ilgili belgelerin derlenerek ortaya çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını anımsatarak, bu çerçevede Türk uzmanlardan oluşan 20 kişilik ekiple 8 ay boyunca Türkiye'deki Osmanlı ve devlet arşivlerinde incelemeler yapıp geçmişte bu topraklarda kurulan devletlerle ilgili tarihi belgelerin derlendiğini kaydetti.

Bunun sonucunda 3 bin konu başlığını içeren 50 bin sayfadan fazla tarihi belgeyi tespit ettiklerini aktaran Aykurt, bugün ise dijital ortama aktarılan bu belgelerin nüshasını Özbek tarafına teslim ettiklerini bildirdi.