Osmaniye yangınında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği'ne ait Ali Aydın Kar yönetimindeki arazöz, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel'in kaza yerinde öldüğünü belirledi.

5 İŞÇİ YARTALANMIŞTI

Yaralanan sürücü Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞEHİT SAYISI 2 OLDU

Şarampole yuvarlanan arazözde şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel için Düziçi Asri Mezarlığı'nda toprağa verilirken hastanede tedavi gören işçilerinden Ali Tekerek de şehit oldu. Böylece şehit sayısı 2'ye yükseldi.