Osmaniye Valisi olarak atanan Serdengeçti, Giresun'dan uğurlandı

Güncelleme:
Valiler Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atanan Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun'daki uğurlama töreninin ardından şehirden ayrıldı. Serdengeçti, hizmet etmenin onurunu yaşadığını ifade ederek, devlet hizmetlerini yürütme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Valiler Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atanan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, uğurlama töreninin ardından Giresun'dan ayrıldı.

Vali Serdengeçti, valilik binası önünde düzenlenen törende, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kentte çalışmaktan onur duyduğunu belirten Serdengeçti, "Amacımız gök kubbede hoş bir seda bırakıp, devlet, millet hizmetlerini yürütmeye gayret etmektir. Bu doğrultuda siz aziz hemşehrilerimizin büyük dostluğu ile devlet hizmetlerimizi yürüttük. Şimdi başka bir onurlu görevi devletimiz bana tevdi etti. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Vali Serdengeçti, konuşmasının ardından törene katılan AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaşarak şehirden ayrıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
