Osmaniye'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

OSMANİYE merkez ile Bahçe ilçesine bağlı yüksek kesimlerde mayıs ayında etkili olan kar yağışı, vatandaşlarda şaşkınlık yarattı.

Bahçe ilçesine bağlı Akçadağ bölgesinde 4 Mayıs sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü. Bahar mevsiminin ortasında yağan kar, bölgede yaşayan vatandaşları şaşırtırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Serin havanın etkili olduğu Akçadağ'da doğa tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, mayıs ayında nadir görülen bu yağış dikkat çeken doğa olaylarından biri olarak kaydedildi.

Öte yandan Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Çarşı merkezi ile Şenlik Tepesi'nde sabah saatlerinde başlayan yağış; yolları, araçları, evlerin çatılarını ve ağaç dallarını beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının artması beklenirken mayıs ayında yeniden kar yağışının görülmesi, hem Osmaniye merkezde hem de Bahçe ilçesinde yaşayan vatandaşları şaşırttı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise sosyal medya hesaplarından yaptığı meteorolojik uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren ilimizde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım" notunu paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
