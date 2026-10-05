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Osmaniye Kadirli'de site sakinleri devrilen ağacın altında kalmaktan kurtuldu

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde site sakinleri, Cengiz Topel Mahallesi'ndeki sitenin bahçesindeki ağacı kesmek isterken devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde site sakinlerinin, devirmeye çalıştıkları ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Cengiz Topel Mahallesi'deki sitenin bahçesinde bulunan ağaç, ikamet sahiplerince kesilmek istendi.

Bir kısmını kestikleri ağacın gövdesine bağladıkları halatı çeken site sakinleri, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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